Marta Temido e Lacerda Sales assumem lugares de deputados

Marta Temido, António Lacerda Sales e Maria de Fátima Fonseca, que constituíam a equipa governativa da Saúde que deixou o Executivo no sábado passado, assumiram nesta quarta-feira o lugar de deputados para que foram eleitos nas legislativas de Janeiro.

O anúncio de que assumiram os mandatos na Assembleia da República foi feito no início da reunião plenária desta tarde, logo a seguir a ter sido comunicada à câmara a substituição de Rui Rio, que renunciou ao mandato com efeitos a partir de hoje, e a suspensão do mandato do ex-líder parlamentar do PSD, Paulo Mota Pinto, por cinco meses. Em homenagem ao ex-presidente social-democrata (que já não está no Parlamento porque a renúncia já inclui o dia de hoje), toda a bancada do PSD se levantou para bater uma forte salva de palmas.

A ex-ministra da Saúde, Marta Temido, sentou-se na zona mais à direita da bancada socialista, já mesmo junto aos deputados do PSD, enquanto o ex-secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, e a ex-secretária de Estado da Saúde, Maria de Fátima Fonseca preferiram sentar-se juntos, mais ao centro da bancada socialista.

Para que os três antigos governantes pudessem assumir o lugar de deputados para que foram eleitos em Janeiro, tiveram que sair Rosa Isabel Cruz, eleita por Coimbra, como Marta Temido; Cristina Avelar Santos, eleita por Leiria, que estava no Parlamento no lugar de Lacerda Sales; e Alexandra Tavares de Moura, pelo círculo de Lisboa, que estava até aqui a ocupar o lugar de Maria de Fátima Fonseca.