Melanie C diz ter sido abusada sexualmente antes de um concerto das Spice Girls

A britânica Melanie C contou que, no arranque da sua carreira com as Spice Girls, foi abusada sexualmente por um massagista na véspera de um concerto da banda de sucesso. Melanie Chisholm, que ficou conhecida pela alcunha Sporty Spice, recordou como a experiência a deixou “vulnerável” e confessou ter-se sentido “violada”.

Aos 48 anos, a cantora falava no podcast How To Fail (Como Falhar, em tradução livre) para promover o novo livro de memórias Who I Am (Quem sou eu, ainda sem edição em português), a ser lançado a 27 de Setembro. O incidente de há mais de duas décadas terá acontecido no hotel onde a banda feminina estava alojada em Istambul, na Turquia.

“O que me aconteceu, enterrei-o como de imediato, porque havia outras coisas em que me focar”, lamentou, em conversa com a anfitriã Elizabeth Day. Quando tudo aconteceu, recordou, a banda ia fazer o primeiro grande concerto, depois de semanas de preparação e ensaios e foi nisso que se decidiu focar. “Tudo convergia para o pináculo de tudo o que eu alguma vez tinha desejado”, confessou.

Se tivesse falado do incidente, fez notar, teriam feito um grande “alarido” e “não havia tempo para lidar com isso”, lamentou. Melanie C descreve o incidente com o massagista como “suave” no espectro das agressões sexuais. Inicialmente, ressalvou, não ia escrever sobre o episódio no novo livro, mas a memória recalcada votou a surgir-lhe através de um sonho. “Acho que é importante para mim dizê-lo e, finalmente, lidar com isso e processá-lo.”

O facto dos abusos terem acontecido quando estava com “alguém profissional”, num ambiente em que, tipicamente, “se tiram as roupas”, só contribuiu para tornar o episódio mais confuso na mente da cantora. “Senti-me vulnerável, senti-me embaraçada”, descreveu. “Coisas horríveis acontecem a toda a hora e esta situação não foi tão má quanto podia ter sido”, assevera.

Nos últimos anos, Melanie Chisholm tem falado abertamente sobre as dificuldades que viveu no auge da fama. Em 2020, em entrevista ao The Guardian, recordou um passado de distúrbios alimentares e depressão. No ano passado, entrou com um processo em tribunal contra o grupo de comunicação social de Rupert Murdoch, detentor de título como The New York Post ou The Sunday Times, alegando que tinha sido vítima de escutas telefónicas.

As Spice Girls, a maior girls band dos anos 90, separaram-se em 2000, depois de seis anos onde haviam acumulado vendas de álbuns na casa das dezenas de milhões de euros, incluindo sucessos como Wannabe e Say you. A banda, originalmente, tinha cinco membros: Victoria Beckham (Posh Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice), Emma Bunton (Baby Spice), Mel B (Scary Spice) e Geri Horner, anteriormente Geri Halliwell (Ginger Spice). Em 2018, voltaram a encontrar-se para um concerto especial, mas sem Beckham.