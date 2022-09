Trabalhos do PÚBLICO vencem prémios “Jornalismo para a Sutentabilidade”

Os trabalhos do PÚBLICO “Seis décadas depois de Jane Jacobs, ainda andamos a tentar salvar a rua”, da autoria de Abel Coentrão e Adriano Miranda, e “Habitação: do Protesto à Proposta”, de Luísa Pinto e Rui Barros, foram distinguidos com o segundo lugar nas categorias de Imprensa e Digital, respectivamente, na primeira edição dos prémios de Jornalismo para a Sustentabilidade. Entre os premiados estão outros trabalhos publicados na Notícias Magazine, no Expresso, na TVI e na SIC.

Na primeira edição destes prémios de jornalismo foram analisadas 80 candidaturas – 44 na categoria de Imprensa, 6 de Rádio, 15 de Televisão e 15 de Digital. “Por opção do júri, a categoria de Rádio não foi, este ano, premiada”, nota o comunicado sobre os vencedores. Sobre os restantes trabalhos jornalísticos distinguidos, o júri (composto pelos investigadores Felisbela Lopes, Filipe Duarte Santos, Clara Almeida Santos, António Granado e pelo representante do CEiiA Gualter Crisóstomo) considerou que “relevam uma grande qualidade e um agendamento que prioriza inequivocamente as questões da sustentabilidade”.

Na categoria de Imprensa o primeiro prémio foi para Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes, Ruben Martins e Leonardo Negrão, pelo trabalho “Dez Horas e quatro comboios: a viagem possível entre Lisboa e Madrid”, publicado na revista Notícias Magazine. Na categoria de Televisão Filipe Caetano e Inês Tavares Gonçalves conquistaram o primeiro prémio pelas reportagens intituladas “Destino: Europa – Contaminação”, transmitidas na TVI, e o segundo foi atribuído a Carlos Rico, Carlos Morais e António Soares pelo trabalho intitulado “Alentejo, Azeite e Água”, transmitido na SIC. Por fim, na categoria do Digital, o primeiro prémio foi para Micael Ramos Pereira, pelo trabalho intitulado “Black Trail”, publicado na edição online do jornal Expresso.

Citado no comunicado sobre os vencedores, José Gomes Mendes, presidente da Fundação Mestre Casais, destaca “que a criação dos Prémios de Jornalismo, em parceria com uma instituição de referência como o CEiiA, reflecte o compromisso da Fundação Mestre Casais com a ambição de um país mais sustentável, mas também mais informado através daqueles que, como os jornalistas, contribuem de forma isenta para uma melhor literacia da sustentabilidade, nas suas dimensões climática e ambiental, mas também social e humana.”

“Para o CEiiA ser um dos promotores dos prémios de Jornalismo para a Sustentabilidade é mais uma forma activa de endereçar um dos temas mais desafiantes da actualidade, despertando consciências para a necessidade de juntos construirmos todos um futuro mais sustentável. Aliás, a actuação do CEiiA nos últimos anos tem dado especial atenção ao tema, em particular, no que diz respeito à procura de soluções que contribuam para as cidades atingirem as suas metas de neutralidade carbónica”, refere José Rui Felizardo, administrador do CEiiA, citado no mesmo comunicado.

Isabel Ferreira, secretária de Estado do Desenvolvimento, e João Matos Fernandes, ex-ministro do Ambiente e da Acção Climática entregam esta segunda-feira os prémios atribuídos pela Fundação Mestre Casais e o CEiiA, Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto.