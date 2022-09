Visita de dirigente da cúpula do PCC à Rússia abre caminho a encontro entre Putin e Xi

A terceira figura da hierarquia do Partido Comunista Chinês (PCC) vai visitar a Rússia esta semana. A visita reforça as hipóteses de que esteja a ser preparado um encontro entre o Presidente russo, Vladimir Putin, e o homólogo chinês, Xi Jinping, ainda este mês.

O presidente do Congresso do Povo, Li Zanshu, inicia nos próximos dias um périplo que vai incluir, para além da Rússia, a Mongólia, o Nepal e a Coreia do Sul, de acordo com o South China Morning Post. Li é a terceira figura do Estado chinês e será o elemento mais graduado da hierarquia do PCC a sair do país em visita oficial desde o início da pandemia da covid-19.

Segundo o mesmo jornal, Li será o primeiro membro do Comité Permanente do Politburo, a cúpula dirigente do PCC, a sair da China desde Janeiro de 2020. E mesmo entre os 25 elementos do Politburo apenas Yang Jiechi, responsável pelos Negócios Estrangeiros, viajou para o estrangeiro.

A rígida política de contenção dos surtos de covid-19 posta em prática na China levou a uma forte limitação das deslocações ao estrangeiro por parte dos seus dirigentes. O próprio Xi não sai do país desde que visitou a Birmânia, em Janeiro de 2020.

Durante a visita de Li à Rússia é expectável que se encontre pessoalmente com Putin durante o Fórum Económico de Vladivostoque. Essa reunião, segundo o SCMP, poderá abrir caminho para que o Presidente russo e Xi Jinping se venham a encontrar pessoalmente durante a cimeira da Organização para a Cooperação de Xangai (uma organização de segurança que junta vários países da Ásia Central, incluindo a China e a Rússia), em Samarcanda, no Usbequistão.

No mês passado, o Wall Street Journal já tinha avançado que as preparações para um encontro entre Putin e Xi em Samarcanda a 15 de Setembro estavam em curso. No entanto, ainda não existe qualquer confirmação oficial. A última ocasião em que os dois líderes estiveram juntos foi em Fevereiro, durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim e poucas semanas antes do início da invasão da Ucrânia.

“É quase certo que Xi participe no encontro de Samarcanda, assinalando a importância que Pequim atribui à Ásia Central e à Organização para a Cooperação de Xangai no contexto do aprofundamento das divergências entre a China e o Ocidente liderado pelos Estados Unidos e da guerra da Rússia na Ucrânia”, disse ao mesmo jornal um especialista chinês em assuntos regionais que pediu para ser citado sob anonimato.

Também é possível que os dois líderes venham a estar juntos durante a cimeira do G20 em Bali, na Indonésia, marcada para Novembro, onde também estará presente o Presidente dos EUA, Joe Biden.

O provável encontro entre Xi e Putin acontece mais de seis meses depois do início da invasão russa da Ucrânia que deixou as relações entre os EUA e os seus aliados da NATO e Moscovo irremediavelmente danificadas. Ao mesmo tempo também coincide com uma degradação acentuada das relações entre Pequim e Washington por causa de Taiwan, sobretudo desde que a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, visitou a ilha, no início de Agosto – algo encarado pela China como uma provocação.

Tudo isto tem levado a Rússia e a China a reafirmarem com frequência a solidez da sua aliança, coincidindo nas críticas à ordem internacional liderada por Washington.

Também tem sido levantada a hipótese de Xi poder vir a encontrar-se com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, às margens da cimeira de Samarcanda.