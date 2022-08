Há nova data para ir à Lua: NASA volta a tentar lançar a Ártemis I no sábado

A partir das 19h17, em Portugal continental, poderemos assistir à tentativa de lançamento da primeira missão do programa Ártemis. A meteorologia e resolução dos problemas identificados na segunda-feira são os potenciais entraves ao sucesso da descolagem.

Nova data e hora marcadas: 3 de Setembro, às 19h17 (hora de Portugal continental). Depois do cancelamento desta segunda-feira, a NASA anunciou uma nova tentativa de lançamento da missão Ártemis I para o próximo sábado. Até lá, nos próximos dias, os engenheiros da agência espacial norte-americana esperam resolver o problema identificado num dos motores do andar principal que impediu a descolagem na primeira janela de oportunidade anunciada.

A tentativa de lançamento da última segunda-feira era a primeira de três hipóteses avançadas pela NASA para lançar o foguetão Space Launch System (SLS) que conduzirá as missões do novo programa Ártemis ao espaço. A falha detectada no mecanismo que liberta combustível criogénico (essencial para os motores atingirem a temperatura adequada para serem ligados) para um dos quatro motores RS-25 integrados no andar principal tornou a oportunidade de lançamento inviável.

O próximo dia avançado previamente pela agência norte-americana seria 2 de Setembro, sexta-feira, mas também foi adiado para o dia seguinte. O foguetão SLS terá uma janela temporal de duas horas para descolar, entre as 19h17 e as 21h17.

No entanto, não se adivinha tarefa fácil. Além de os engenheiros da missão Ártemis I terem de resolver o problema térmico encontrado na passada segunda-feira, a previsão meteorológica não parece ajudar. A actual previsão da NASA, apresentada esta terça-feira em conferência de imprensa no Centro Espacial Kennedy (Florida, Estados Unidos), indica a possibilidade de chuvas fortes e trovoada que poderão impedir novamente a primeira missão do programa Ártemis.

De acordo com o meteorologista Mark Burger, existe uma probabilidade de 60% de ocorrer um fenómeno meteorológico durante as duas horas indicadas para o lançamento que adiem novamente a missão. A expectativa, de acordo com Mike Burger, é que ao longo desta janela de lançamento estes fenómenos sejam esporádicos e rápidos.

Caso existe novo contratempo, existe uma terceira data previamente anunciada pela agência norte-americana para o envio deste voo de teste não tripulado: a próxima segunda-feira, 5 de Setembro.

Problema pode estar num sensor

A falha que tornou o voo desta segunda-feira impeditivo está localizada num dos quatro motores RS-25, que impulsionam o foguetão SLS na sua rota ascendente. A solução para o problema ainda não está identificada. John Honeycutt, responsável pelo programa que desenvolveu o foguetão SLS, avançou a hipótese de o problema estar num sensor defeituoso, ao invés da fuga de combustível avançada na segunda-feira. “A forma como o sensor se está a comportar não bate certo com a física desta situação”, afirmou na conferência de imprensa.

Se o problema estiver mesmo num sensor de temperatura, poderá ser necessário trocar este sensor na própria plataforma de lançamento, onde o foguetão ainda permanece. “Isso seria complicado. Não é o ideal”, apontou Honeycutt. No entanto, a explicação mais provável continua a estar no mecanismo que liberta combustível criogénico e, assim, regula a temperatura dos motores.

Desde esta terça-feira que os engenheiros e analistas da missão Ártemis I estão a avaliar os dados recolhidos durante a tentativa de descolagem de segunda-feira e a testar alterações que coloquem o foguetão a funcionar correctamente – em busca da solução que colocará a Ártemis I em órbita da Lua.

“Na tentativa de ontem [segunda-feira], dissemos que, se não conseguíssemos ajustar termicamente os motores, não faríamos a descolagem. E essa é a mesma postura que vamos adoptar este sábado”, apontou Mike Sarafin, responsável pela missão Ártemis I, na conferência de imprensa de terça-feira.

Na próxima quinta-feira, 1 de Setembro, haverá nova reunião dos responsáveis pela missão para avaliar as potenciais soluções – e confirmar a tentativa de lançamento no próximo sábado.

Esta primeira missão do programa Ártemis vai levar a Órion (a cápsula acoplada no topo do foguetão) sem astronautas: um teste de voo não tripulado em torno da Lua, para garantir que tudo está a funcionar correctamente. Na terceira missão, a NASA quer voltar a pôr astronautas na Lua, 50 anos depois – e pela primeira vez, uma mulher astronauta, algo que não aconteceu durante o programa Apolo. E o futuro reserva o objectivo de ir a Marte. Para já, a primeira parte desta longa jornada está remarcada para este sábado.