“Os humanos vão voltar à Lua e a Europa vai participar”

Está quase a ser lançada a primeira missão do programa da NASA que promete fazer regressar os humanos à Lua. Nessa viagem, com a cápsula da agência espacial norte-americana, vai um módulo europeu. Aquilo que também se espera é que daqui a uns anos vão dentro dessa cápsula em direcção à Lua astronautas da Europa.

A missão Ártemis 1 será o primeiro passo do regresso dos humanos à Lua e está quase a partir. Durante vários dias, a cápsula Órion orbitará a Lua e voltará depois à Terra. Essa cápsula da NASA – que um dia levará astronautas – irá apetrechada com um módulo desenvolvido na Europa, o Módulo de Serviço Europeu. “A Europa vai fazer parte do regresso à Lua e isso será algo enorme”, afirmou Josef Aschbacher, director-geral da Agência Espacial Europeia (ESA), em conferência de imprensa. Também adiantou que se espera que astronautas da ESA vão à Lua antes do final desta década.