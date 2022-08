Eduardo Araújo: “Na próxima década teremos oportunidade de pôr o ser humano em Marte”

Português tem trabalhado no planeamento do Programa de Exploração Lunar da Agência Espacial Europeia e tem acompanhado de perto o programa Ártemis, que vai fazer regressar os humanos à Lua.

Eduardo Araújo vai acompanhar o lançamento da missão Ártemis I em directo no Cabo Canaveral, nos Estados Unidos. Aliás, para si, esta será a continuação do trabalho que tem vindo a fazer no Programa de Exploração Lunar da Agência Espacial Europeia (ESA), que junta os projectos da agência na sua participação no Ártemis, o programa que pretende que os humanos venham a ter presenças de longa duração na Lua e será um trampolim para, um dia, enviá-los para Marte.