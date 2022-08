EUA preparam primeira nomeação de embaixador no Árctico

Região está no centro de actividade militar aumentada e tensão com a guerra na Ucrânia. É um exemplo de maior cooperação entre a Rússia e a China. Com o aquecimento global, a região está a tornar-se mais acessível e países competem pela exploração de recursos incluindo petróleo.

Os Estados Unidos anunciaram a criação do posto de embaixador para o Árctico, uma região com cada vez mais relevância geoestratégica e competição por recursos. O anúncio do cargo de embaixador – ou embaixadora, o nome ainda não foi escolhido – acontece quando a Rússia aumenta a sua presença perto do Pólo Norte, com várias bases militar na região, e a China está a construir postos de pesquisa no Árctico.

Até agora, os Estados Unidos eram o único país do Árctico – os outros são Canadá, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega, Suécia e Rússia – sem uma representação diplomática nível de embaixador.

O anúncio mostra um maior empenho dos EUA na região, onde até agora, sublinha o site de noticias Axios, dominava a cooperação. Mas a invasão russa da Ucrânia levou os países que formam o Conselho do Árctico a suspender a sua participação no organismo, que foi responsável por relatórios relevantes sobre o tema do aquecimento global e as implicações do maior acesso à região, facilitado pelo aquecimento global.

As temperaturas no Árctico estão a subir três vezes mais depressa do que no resto do mundo, o que leva a efeitos graves na região e no resto do mundo, contribuindo para a subida do nível das águas, por exemplo. Por outro lado, a diminuição de zonas cobertas por gelo está a facilitar o acesso ao oceano Árctico, abrindo possibilidade de mais vias para trânsito marítimo, seja para rotas de comércio ou patrulhas militares.

O jornalista do Axios Andrew Freedman sublinha que a suspensão dos países que formam o conselho “não tem precedentes na sua história”, e que a região “não era tradicionalmente uma zona de competição e política de grandes potências”. A guerra na Ucrânia alterou esta dinâmica. A par do aumento da presença militar russa, países da NATO têm também levado a cabo exercícios militares na região.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, visitou o Árctico canadiano na sexta-feira, e falou sobre os “desafios estratégicos” que a Aliança Atlântica enfrenta na zona, como a reabertura de “centenas de bases militares da era soviética” e a abertura de novas, dizendo que Moscovo usa o extremo Norte como um local de ensaio “para as suas armas mais avançadas, incluindo mísseis hipersónicos”, segundo a emissora britânica BBC. Em Março, a Rússia anunciou ter usado um míssil hipersónico Kinzhal na Ucrânia – este tipo de mísseis destacam-se não só pela velocidade mas por serem manobráveis, conseguindo assim escapar às defesas antimíssil.

Stoltenberg manifestou ainda preocupação com outro desenvolvimento visível no Árctico: a China a procurar a região para trânsito marítimo e exploração de recursos – o Árctico tem petróleo e vários minérios. “Pequim e Moscovo têm prometido uma intensificação de operações práticas no Árctico. Isto é parte da parceria estratégica que está a aprofundar entre os dois, parceria que desafia os nossos valores e os nossos interesses”; declarou Stoltenberg.

A China tem-se apresentado como um “quase Estado Árctico”, diz o site Politico, e tenta aumentar o seu acesso quer para exploração quer para rotas marítimas: a Al-Jazeera diz que Pequim quer construir uma espécie de “Rota da Seda Polar”.

A China é um dos 13 países observadores do Conselho do Árctico, além dos oito países que têm território no Círculo Polar Árctico, que estão actualmente em competição por algumas zonas, com vários a terem feito já pedidos formais às Nações Unidas para ver reconhecia a sua autoridade em certos locais. O que rege a pertença de territórios é a Convenção das Nações Unidas da Lei do Mar, que estabelece que os países signatários podem explorar recursos até 370 quilómetros da sua costa, ou mais se provarem haver formações geológicas especiais ligadas à massa continental do país.

Baseado em tendências actuais, o Fórum Económico Mundial prevê que em 2040, todo o oceano Árctico esteja sem qualquer gelo durante o Verão.