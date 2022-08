Por que os incêndios florestais no mundo estão cada vez piores?

Além de Portugal, vários países europeus têm lutado nos últimos meses contra violentos incêndios florestais –​ a Itália, França, Grécia, Eslovénia e Espanha, por exemplo. Estes fogos, impulsionados pela seca e por ondas de calor mortíferas, obrigam à deslocação de milhares de pessoas.

Para além de levarem os serviços de emergência até a um ponto de ruptura, causarem danos no ambiente e afectarem as pessoas, os incêndios libertam dióxido de carbono (CO2), que aquece o planeta e potencia ainda mais as alterações climáticas e condições meteorológicas extremas.

Globalmente, os incêndios florestais estão a piorar, sendo a época de incêndios de 2021 o segundo pior registo de acordo com a Universidade de Maryland (EUA) e o serviço de monitorização Global Forest Watch (GFW).

Novos dados publicados esta quarta-feira pelo GFW (gerido pelo World Resources Institute, uma organização não-governamental sediada nos EUA) confirmam que os incêndios florestais se estão generalizar. E queimam agora cerca de duas vezes mais do dobro da cobertura de árvores do que há 20 anos.

Eis o que os investigadores do GFW descobriram sobre os incêndios florestais em todo o mundo através de imagens de satélite.

Quão graves são os incêndios florestais actualmente?

Os incêndios florestais causam hoje três milhões de hectares a mais de perda anual de cobertura florestal do que em 2001.

Estes incêndios foram responsáveis por mais de um quarto de toda a perda de cobertura florestal nas últimas duas décadas. Os factores não relacionados com fogo vão desde o desbravamento de terrenos para abate até aos rios tortuosos.

O ano passado foi um dos piores para os incêndios florestais desde a viragem do século, causando a perda de 9,3 milhões de hectares de cobertura florestal a nível global –​ mais de um terço de todas as perdas em 2021.

As alterações climáticas constituem um dos principais motores do aumento dos incêndios, com ondas de calor extremas cinco vezes mais prováveis agora do que há 150 anos. Espera-se que se tornem ainda mais frequentes à medida que o planeta continua a aquecer.

As temperaturas mais altas secam as florestas e paisagens, criando o ambiente ideal para incêndios florestais maiores e mais frequentes. Isto resulta em maiores emissões de CO2, exacerbando ainda mais as alterações climáticas e contribuindo, por sua vez, para mais incêndios.

Foto Incêncio da aldeia de Orjais, Covilhã, no dia 16 de Agosto Adriano Miranda

Onde ocorrem os piores incêndios florestais?

Cerca de 70% de toda a perda de cobertura florestal relacionada ao fogo nas últimas duas décadas ocorreu em florestas boreais localizadas em regiões do extremo Norte, incluindo Canadá, Rússia e Alasca.

Embora o fogo seja uma componente natural de como as florestas boreais funcionam ecologicamente, a perda de cobertura florestal relacionada ao fogo aumentou em uma taxa de cerca de 110.000 hectares (3%) por ano nos últimos 20 anos.

O aumento dos incêndios florestais boreais provavelmente se deve ao aquecimento das regiões de alta latitude do Norte a uma taxa mais rápida do que o resto do planeta, segundo a nova investigação. Isso leva a temporadas de incêndios mais longas, maior frequência e gravidade de incêndios e maiores áreas queimadas nessas regiões.

No ano passado, por exemplo, a Rússia teve 5,4 milhões de hectares de perda de cobertura florestal relacionada ao fogo – o maior registado nas últimas duas décadas – e um aumento de 31% em 2020. Isso ocorreu em grande parte por causa das ondas de calor prolongadas (que não teriam acontecido se não fossem as mudanças climáticas, referem os cientistas).

As florestas boreais estão entre os maiores sumidouros de carbono da Terra, com a maior parte do carbono armazenado no subsolo no solo, inclusive no permafrost (solo congelado em permanência). Historicamente, esse carbono foi protegido de incêndios pouco frequentes que ocorrem naturalmente. Mas temperaturas mais altas e incêndios mais frequentes estão a derreter o permafrost e a tornar o carbono do solo mais vulnerável à queima.

Foto Amazónia perdeu área de floresta equivalente a cinco cidades de Nova Iorque em 2022 BRUNO KELLY/Reuters

Por que os trópicos também sofrem mais incêndios florestais?

As florestas primárias tropicais são definidas como áreas de cobertura florestal tropical húmida e natural que não foram desmatadas e replantadas na história recente. Nos últimos 20 anos, a perda de cobertura de árvores relacionada ao fogo nos trópicos aumentou a uma taxa de cerca de 36.000 hectares (5%) por ano –​ e foi responsável por cerca de 15% do aumento global total.

Embora os incêndios sejam responsáveis ​​por menos de 10% de toda a perda de cobertura florestal nos trópicos, factores mais comuns, como a produção de matérias-primas e a agricultura itinerante, tornam as florestas tropicais menos resilientes aqui e mais susceptíveis a incêndios.

O desmatamento e a degradação florestal ligados à expansão agrícola – que inclui óleo de palma, soja e gado – levam a temperaturas mais altas e vegetação seca.

Nas regiões tropicais, os incêndios são comummente utilizados para limpar a terra para novas pastagens ou culturas, após o derrube e a secagem das árvores para exploração madeireira. Durante os períodos de seca, esses incêndios podem escapar acidentalmente para as florestas vizinhas.

Quase todos os incêndios que ocorrem nos trópicos são iniciados por pessoas, em vez de serem provocados por fontes naturais de ignição, como raios. Eles são então exacerbados por condições mais quentes e secas, o que pode fazer com que os incêndios fiquem fora de controlo.

O risco de incêndios florestais nos trópicos é ainda mais alimentado por eventos climáticos do El Niño – ciclos climáticos naturais que se repetem a cada dois a sete anos e causam chuvas abaixo da média em partes do Sudeste asiático e da América Latina.

Foto Desflorestação na Indonésia para plantação de óleo de palma HOTLI SIMANJUNTAK/EPA

O que pode ser feito para reduzir os incêndios florestais?

Não há solução para reduzir a frequência de incêndios a níveis históricos sem reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa, garantem os investigadores.

A actividade humana dentro (e ao redor) das florestas as torna mais susceptíveis a incêndios florestais. E também desempenha um papel na condução de níveis mais altos de perda de cobertura florestal relacionada ao fogo nos trópicos.

Melhorar a resiliência da floresta ao deter o desmatamento e a degradação florestal é considerado vital para prevenir futuros incêndios, assim como limitar as queimadas próximas que podem migrar acidentalmente para as florestas, em especial durante os períodos de seca.