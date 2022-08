Pela primeira vez, Rússia acusa EUA de estarem “directamente envolvidos” na guerra com Ucrânia

A Rússia acusou esta terça-feira os Estados Unidos de envolvimento directo no conflito que decorre na Ucrânia, ao fornecerem informações em tempo real a Kiev e poderem coordenar os ataques perpetrados pelo país.

Esta segunda-feira, o jornal britânico Telegraph publicou uma entrevista a um alto funcionário da inteligência militar ucraniana. Vadym Skibitsky terá revelado que que o Reino Unido e os Estados Unidos tinham ajudado a Ucrânia com “informações minuto a minuto, em tempo real, de todos os tipos”.

Em resposta, o porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia disse que Moscovo se irá lembrar da “confissão” do militar ucraniano. “Esta é a prova definitiva de que Washington, apesar das alegações da Casa Branca e do Pentágono, está directamente envolvido no conflito na Ucrânia”, acrescentou Igor Konashenkov​​.

No entanto, na entrevista ao jornal, o general ucraniano Skibitsky referiu que os EUA não fornecem informações directas acerca dos alvos – o que deitaria por terra o argumento de Moscovo acerca da participação directa dos norte-americanos no conflito.

Por outro lado, Skibitsky admitiu que houve um diálogo entre autoridades dos dois países, e que Washington tinha uma palavra a dizer acerca dos alvos. O país norte-americano detinha poder de veto e poderia interromper qualquer ataque se não concordasse com o alvo pretendido.

Segundo Moscovo, a informação dada na entrevista ao jornal britânico é a prova de que os EUA estão directamente envolvidos no conflito e que conseguem coordenar os ataques que Kiev leva a cabo com recurso aos foguetes HIMARS, artilharia de longo alcance fornecida pelos EUA.

“É a Administração Biden que é directamente responsável por todos os ataques com rockets aprovados por Kiev em áreas residenciais e infra-estruturas civis em áreas povoadas do Donbass e outras regiões, que resultam em mortes civis em massa”, acrescentou Igor Konashenkov​.

Segundo a BBC, esta foi a primeira vez que Moscovo acusou o país norte-americano de um envolvimento directo no conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

Anteriormente, Moscovo já tinha acusados os Estados Unidos de travarem uma "guerra por procuração" na Ucrânia. Por parte da Casa Branca e do Pentágono não houve, até ao momento, qualquer reacção.