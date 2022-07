Bombeiros dizem que SIRESP voltou a falhar em incêndios de Leiria

O Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) terá voltado a registar falhas durante os incêndios que afectaram o distrito de Leiria no início de Julho, avança a Rádio Renascença, que ouviu o testemunho de operacionais no terreno.

Mário Bruno, comandante da corporação de bombeiros voluntários de Alvaiázere, contou à rádio que teve de enviar relatórios de ponto de situação para o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) por email, dadas as interrupções de rede no SIRESP. “Não tinha SIRESP. Não sabia se a minha mensagem chegava ao CDOS ou se eles comunicavam comigo, porque eu não os conseguia ouvir”, lamenta.

O PÚBLICO contactou o SIRESP, mas, até ao momento, não foi possível obter resposta ao pedido de esclarecimento enviado.

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Nunes, admitiu à Renascença já ter sido informado sobre problemas do SIRESP, especialmente nos “períodos iniciais” do combate aos incêndios este ano.

Na tragédia dos incêndios de Pedrógão Grande – que provocou a morte de ​66 pessoas –, o antigo comandante dos Bombeiros Voluntários apontou falhas ao sistema de comunicação do SIRESP.

Augusto Arnaut está agora a ser julgado por 63 crimes de homicídio e 44 de ofensa à integridade física, com o Ministério Público a defender a condenação a prisão efectiva do antigo comandante por um período superior a cinco anos.

O comandante de Alvaiázere diz que a experiência do colega e o processo judicial aberto contra ele levou a que os operacionais recorram hoje a vários meios para garantir que as mensagens são transmitidas, com receio de novas falhas no SIRESP. “Para que isso não aconteça novamente, nós, comandantes, também temos que nos defender”, explica Mário Bruno.

No início do mês, a Liga dos Bombeiros fez saber que algumas dezenas de comandantes de bombeiros pediram escusa de responsabilidade em eventuais tragédias provocadas por incêndios.

PSD pede ao Governo que assegure funcionamento do SIRESP

O PSD apelou esta sexta-feira ao Governo que “salvaguarde o melhor funcionamento” da rede SIRESP, depois de uma notícia divulgada sobre falhas durante os incêndios no distrito de Leiria que terão obrigado os bombeiros a recorrer a comunicações alternativas.

Em comunicado, a vice-presidente da bancada social-democrata Andreia Neto considerou que as “falhas contínuas” do SIRESP durante os incêndios em Leiria são de “enorme preocupação” e apelou ao executivo socialista “que acautele e garanta o funcionamento devido desta rede de comunicações”. Com Lusa