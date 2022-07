Em Leiria e Pombal, as chamas combatem-se com carros de bombeiro e baldes de água

Em Leiria, centenas de bombeiros e vários civis juntam-se no combate às chamas que, aos poucos, vão queimando florestas, carros e até casas. Nas freguesias de Caranguejeira, Regueira de Pontes, Milagres, Boa Vista a população já começa a retirar bens das habitações ameaçadas pelo fogo, ao mesmo tempo que procura evitar reacendimentos com recurso a baldes de água e extintores. Em Ansiães, Pombal, as chamas já obrigaram à evacuação de várias aldeias.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Pombal, Pedro Pimpão, a situação no distrito de Leiria está ainda longe de ser controlada, apesar de já ter sido possível controlar na madrugada desta quarta-feira duas frentes de incêndio que estavam activas.

Esta quarta-feira, a A1 e o IC2 voltam a estar cortados ao trânsito, desta vez entre Matos da Ranha, no concelho de Pombal, e Boa Vista norte, em Leiria. O IC8 também está cortado entre Ramalhais e Ansião. Segundo o Comando Territorial da GNR, as alternativas para os automobilistas são as auto-estradas 1 e 17 e a Estrada Nacional 109.

Os três focos de incêndio na região obrigaram à mobilização de perto de 1050 operacionais, 310 veículos e cinco meios aéreos. Para esta tarde está prevista a chegada de dois aviões Canadair de Itália para ajudar e nos próximos dias deverão chegar mais dois de França, revelou a Protecção Civil

Portugal continental entrou em alerta vermelho na segunda-feira, situação que se prolonga até sexta-feira devido à onda de calor que atinge todo o território. As temperaturas podem ultrapassar os 45 graus em algumas zonas do país.