Mais de 1300 operacionais combatiam sete incêndios às 7h. Há 16 distritos com aviso vermelho de calor

Mais de 1000 bombeiros combatem as chamas em quatro fogos importantes na região Centro. O primeiro-ministro António Costa vai esta quarta-feira a Vila de Rei com alertas sobre risco de incêndios dos terrenos abandonados.

Pelo menos 1355 operacionais combatiam as chamas de sete incêndios de grandes dimensões às 7h, com o distrito de Leiria a ser o mais afectado, de acordo com a última actualização da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil.

Os incêndios que estão a mobilizar mais meios são os de Pombal, Leiria, com 474 operacionais e 133 meios terrestres. No mesmo distrito, em Caranguejeira, um outro incêndio florestal mobiliza 360 operacionais e 114 meios terrestres. E em Regueira de Pontes, também no distrito de Leiria, um terceiro incêndio mobiliza 115 bombeiros e 36 meios terrestres.

Ainda na zona centro, mas em Mangualde, no distrito de Viseu, estão envolvidos no combate às chamas 102 operacionais e 31 meios terrestres. Há dois incêndios a Norte, um em Fafe, Braga (que mobiliza 60 operacionais), e um em Ponte da Barca, Viana do Castelo (que mobiliza 73 operacionais). A sul, um incêndio em Montenegro, Faro, mobilizava 171 operacionais e 63 meios terrestres.

Circulação restabelecida na A1 e IC8 no distrito em Leiria

A circulação rodoviária nos troços da A1 e do IC2 no distrito de Leiria, cortada devido aos incêndios que lavram na região, foi restabelecida esta madrugada, disse à Lusa fonte da protecção civil.

O incêndio na Caranguejeira tinha obrigado ao corte da Auto-estrada 1 (A1) em ambos sentidos, entre Pombal e Fátima, assim como ao encerramento do Itinerário Complementar (IC) 2, em Leiria, e do IC8, entre Pombal e Ansião.

O troço da A1 foi reaberto pouco depois da 1h30, enquanto a circulação rodoviária no IC8 foi restabelecida pelas 4h, informou fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil.

A mesma fonte adiantou que o troço do IC2 em Leiria continua cortado.

Dezasseis distritos em Portugal com aviso vermelho de calor e perigo de fogos

Dezasseis dos 18 distritos de Portugal continental estão esta quarta-feira sob aviso vermelho, o mais grave, devido ao tempo quente, com mais de uma centena de concelhos em perigo máximo de incêndio rural, segundo o IPMA.

Os distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Porto, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Lisboa, Portalegre, Setúbal, Évora e Beja vão estar até às 00h de quinta-feira sob aviso vermelho devido à persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso vermelho corresponde a “uma situação meteorológica de risco extremo”.

Os distritos de Viana do Castelo e Faro escapam ao vermelho, mas estão sob aviso laranja e amarelo, respectivamente, até às 18h de quinta-feira, também por causa da persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Quase todos os concelhos dos 18 distritos de Portugal continental apresentam hoje um perigo máximo ou muito elevado de incêndio rural.

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

De acordo com o IPMA, desde 6 de Julho que se registam em Portugal continental valores muito altos de temperatura máxima e mínima do ar, indicando que na terça-feira foram observadas temperaturas superiores a 40°C em grande parte do território, em especial nas regiões norte e centro, situação que se irá repetir no dia de hoje, mantendo-se ainda nas regiões do interior na quinta e sexta-feira.

“Deste modo, prevê-se que os valores mais elevados de temperatura do ar possam ocorrer nos dias 13 ou 14 em alguns locais, em especial no Alentejo e Vale do Tejo, onde se poderão registar valores da ordem de 46°C, e no nordeste transmontano, com valores entre 40 e 44°C. Mantém-se a persistência da ocorrência de noites tropicais (temperatura mínima acima de 20°C) na generalidade do território, pelo menos até à noite dos dias 14 para 15”, refere aquele organismo.

Costa em Vila de Rei com alertas sobre risco dos terrenos abandonados

O primeiro-ministro estará esta quarta-feira em Vila de Rei, um dos concelhos com maior mancha florestal do país, para alertar em relação ao risco de incêndios nos terrenos abandonados e para acentuar a importância da informação cadastral.

Na Câmara Municipal de Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, António Costa vai participar a partir das 10h numa sessão de apresentação de balanço do Sistema de Informação Cadastral Simplificado e do projecto Balcão Único do Prédio (BUPi), numa semana em que se prevêem temperaturas muito altas e um elevado risco de fogos em quase todo o território continental.

Nesta sessão, segundo fonte do executivo, o primeiro-ministro aproveitará para destacar “a importância do cadastro de terrenos, deixando em paralelo alertas sobre os riscos inerentes aos terrenos abandonados”.

“O abandono da propriedade e a sua não-gestão é um dos maiores factores de risco de incêndios florestais, e a ausência de informação de cadastro é um problema para o qual os governos tentaram dar resposta logo após os incêndios de 2017”, refere a mesma fonte.

Em Agosto de 2017, o Governo criou o Sistema de Informação Cadastral Simplificado e o BUPi - um plano que arrancou com um projecto-piloto aplicável na área territorial de dez municípios, oito dos quais do Pinhal Interior e dois da região norte. Depois do projecto-piloto, o Governo procurou alargar o sistema de informação cadastral simplificado a todo o território nacional.

“O objectivo foi integrar a informação de planeamento territorial, do registo predial e do cadastro, tendo em vista identificar todos os proprietários. No Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), na componente relativa a florestas, está previsto um investimento de 55 milhões de euros no projecto”, acrescentou fonte do executivo.