Oligarca suspeito de ligações ao crime organizado aguarda nacionalidade portuguesa

Gavril Yushvaev, conhecido empresário e filantropo russo, com investimentos globais, incluindo nos EUA, com registo criminal e suspeito de ligações a organizações criminosas, aguarda pela nacionalidade portuguesa. Depois de Roman Abramovich, Andrei Rappoport (ambos já naturalizados), Lev Leviev e God Nisanov (que aguardam despacho do Ministério da Justiça), este é o quinto oligarca russo a ser certificado pela Comunidade Israelita do Porto (CIP) como descendente de judeus sefarditas, expulsos de Portugal no final do século XV.