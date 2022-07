Está a nascer um mural em homenagem à rapper Capicua em Matosinhos

A exposição de arte que se estende desde o Caminho Francês de Santiago de Compostela até ao Caminho Português vai terminar em Matosinhos com um mural de homenagem a Capicua, da autoria do artista português Daniel Eime. Com 370 quilómetros, a exposição As Estrelas do Caminho pretende retratar protagonistas das regiões que fazem parte do Caminho de Santiago Compostela.

O último mural da exposição começou a ser desenvolvido esta quinta-feira, dia 28. A Rua de Recarei 883, em Matosinhos, é o lugar escolhido para o ver nascer e Ana Matos, mais conhecida por Capicua, rapper e escritora natural do Porto, será a figura homenageada.

A ampliação da iniciativa da cervejaria galega Estrella Galicia acontece após ter estreado em 2021 - inicialmente com 140 quilómetros - e tem como objectivo “continuar a homenagear os verdadeiros protagonistas do Caminho de Santiago, a população que vive estas regiões intensamente, e de certa forma fazem parte da história do Caminho, ao disponibilizarem as suas cidades e aldeias aos peregrinos”, lê-se em comunicado.

“O Caminho de Santiago é a ligação umbilical entre os dois povos que, no fundo, fazem parte da mesma cultura”, afirma Ana Matos, ou Capicua, a protagonista do mural de Matosinhos, citada no mesmo documento.

Ao todo, são nove os murais espalhados pelos 230 quilómetros do Caminho Português que chegaram este ano, elaborados pela artista galega Lula Goce e o português Daniel Eime, que foram alternando a autoria dos murais ao longo do itinerário. Daniel, que vai desenvolver o mural de Matosinhos, começou a pintar na rua com 16 anos, e em 2011 escolheu abandonar a sua área de formação - Design de Cenografia - para se dedicar em exclusivo à arte urbana.

Mural em Ponte de Lima que homenageia os feitos de Amândio de Sousa, um fotógrafo que decidiu enveredar pelo mundo da imagem após regressar do serviço militar cumprido em África. DR Em Rubiões, a obra tem como personagem principal Joaquim Sá, um atleta e bombeiro voluntário que foi campeão da Europa na categoria sénior de atletismo aos 73 anos. DR Fotogaleria DR

Em Espanha, a exposição As Estrelas do Caminho deixou carimbadas as paredes de Padón, Caldas de Reis, Pontevedra, O Porriño e Tui. Já em Portugal, há um mural em Rubiães que tem como personagem principal Joaquim Sá, um atleta e bombeiro voluntário que foi campeão da Europa na categoria sénior de atletismo aos 73 anos. Uma ponte de Ponte de Lima canta os feitos de Amândio de Sousa, um fotógrafo que decidiu enveredar pelo mundo da imagem após regressar do serviço militar cumprido em África. Por seu turno, os irmãos Moisés e Vítor Baraça, escultores de figuras, estão em destaque na sua cidade natal, Barcelos.

“O projecto ‘As Estrelas do Caminho’ é para continuar a contar ainda mais histórias, por isso decidimos fazer esta ponte com os nossos vizinhos portugueses, com quem temos tanto orgulho de partilhar esta cultura do Caminho de Santiago”, diz Santiago Miguélez, diretor de Marketing da Estrella Galicia Ibéria, em comunicado.

