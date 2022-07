Slomads : os novos nómadas digitais querem calma e também viajam por Portugal. Devagarinho

Têm a paixão das viagens, só buscam trabalho remoto e flexível, são mais velhos que os nómadas digitais do íncio do boom e andam pelos 30/40 anos. Em comum, menos correrias, sem a “prisão” do escritório, e preocupações com impacto ambiental. No Alentejo, prepara-se um projecto para acolher estes profissionais.