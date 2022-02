Casas vazias, nómadas digitais, arrendamento, venda: o AL à espera do regresso dos turistas

Durante os dois anos de pandemia, em Lisboa e Porto, o Alojamento Local parece ter estagnado ou até diminuído. Com quebras superiores a 55%, o sector procurou alternativas nos nómadas digitais que escolhem as duas cidades para passar alguns meses. Enquanto no litoral se espera a recuperação já este ano, foi no interior que os novos registos mais cresceram nos últimos dois anos.