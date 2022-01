Raquel e Daniel são nómadas digitais em autocaravana. Objectivo para 2022: “viajar com propósito”

Viajar com propósito

Para que viajas? É uma das perguntas que ultimamente nos temos colocado muito, como nómadas. Se é certo que as viagens têm um impacto grande em termos culturais, ambientais e socioeconómicos para os sítios para onde vamos, elas podem ter um impacto gigante também em cada um de nós, na forma como nos olhamos a nós próprios e ao mundo que nos rodeia. A verdade é que aquilo que iremos receber duma viagem será exactamente do tamanho do que estamos prontos para lhe dar!