Do comboio ao cruzeiro, qual é a pegada ambiental das férias

A pegada ambiental de uma viagem de avião é sempre alta. Ainda assim, uma viagem doméstica tem uma pegada muito maior do que uma viagem de longa distância. O maior gasto de combustível dá-se quando o avião levanta e quando pousa, o que torna as viagens longas mais económicas já que aquele gasto concentrado se dilui pelos quilómetros de viagem.

O comboio pode ter uma pegada ambiental muito baixa, dependendo do tipo de energia usada. Embora um comboio a diesel tenha menos impacto do que uma viagem de avião, é em sistemas que usam energias renováveis, como o comboio Eurostar – que liga o Reino Unido à França, Bélgica e Países Baixos, que o custo ambiental se torna mínimo.



O Comboio Eurostar (frota completamente eléctrica) emite 6 gramas de CO2 por quilómetro por passageiro, um comboio a diesel emite 90 gramas de CO2 por quilómetro por passageiro

O impacto ambiental do carro vai depender do número de passageiros que o veículo carrega durante a viagem. Um carro a gasóleo com quatro passageiros, se for moderado na velocidade, pode ter um impacto menor por passageiro do que uma viagem num comboio eléctrico de alta velocidade do Reino Unido.



No entanto, se o carro só transportar uma única pessoa, o seu impacto será maior do que uma viagem de avião doméstica e só fica atrás do cruzeiro.



Dos quatro tipos de transporte, os cruzeiros são os que têm um custo ambiental maior. No entanto, o número de pessoas que anda de cruzeiro é pequeno comparado com as pessoas que viajam de avião. Por isso, o impacto total não é tão pesado como, por exemplo, na aviação.