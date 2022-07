Jennifer Garner abençoou união do ex-marido Ben Affleck com Jennifer Lopez

mesmA actriz Jennifer Garner está feliz por o ex-marido e Jennifer Lopez se terem reunido ao fim de tantos anos, tendo tomado medidas para que a cantora se sentisse bem acolhida na família — Garner foi casada com Affleck durante 13 anos, entre 2005 e 2018, e o par teve três filhos: Violet, 16 anos, Seraphina, 13, e Samuel, 10.

“[A J.Lo] pensa que é óptimo que a Jen e o Ben ainda sejam tão próximos”, disse um amigo de Garner ao Hollywood Life, acrescentando que “Jen recebeu J.Lo na sua família, oficialmente, depois do casamento”.

De acordo com a mesma fonte, Jennifer Garner vê em Jennifer Lopez uma “óptima influência”, sendo que tudo o que a actriz do Projecto Adam sempre quis foi que o ex-marido “se mantivesse saudável, feliz e sóbrio para que pudesse estar presente para os filhos”. “Ele é todas essas coisas agora, e Jen acredita verdadeiramente que os dois (Ben e Jennifer) estavam destinados a ficar juntos.”

Ben Affleck e Jennifer Lopez conheceram-se, em 2002, durante as filmagens de Duro Amor, comédia de Martin Brest que chegou às salas um ano depois. A química entre os dois acabaria por invadir a vida real, e a actriz optaria pelo divórcio de Cris Judd.

O namoro das duas estrelas captou a atenção dos media e Ben Affleck pediu a cantora em casamento. Tudo parecia correr de feição até à véspera do enlace, em Setembro de 2003, quando o par emitiu uma declaração: “Devido à excessiva atenção dos meios de comunicação social em torno do nosso casamento, decidimos adiar a data.” Problema: acabaria por não haver nova data.

Em Janeiro de 2004, o agente da cantora oficializou o fim do romance: “Confirmo as notícias de que Jennifer Lopez terminou o seu noivado com Ben Affleck. Neste momento difícil, pedimos que se respeite a sua privacidade.”

Jennifer Lopez acabaria por refazer a sua vida, em Junho desse ano, ao lado de Marc Anthony, com quem teve dois filhos: Emme e Max, nascidos em 2008. Já Ben Affleck reencontrou o amor ao lado de Jennifer Garner — em Junho de 2005 casaram-se.

O que não significa que Lopez e Affleck se tenham esquecido um do outro: em 2005, a cantora confessou ter ficado deprimida quando soube que o actor ia ser pai e, em 2007, o actor dizia que tinham sido as notícias dos tablóides sobre a sua relação com Jennifer Lopez que “afectaram a carreira”.

O fim da relação entre Jennifer Lopez e Marc Anthony deu-se em 2011, mas apenas em 2014 os dois assinaram o divórcio, tendo a cantora se envolvido com a ex-estrela de basebol dos New York Yankees Alex Rodriguez. Já Ben Affleck viria a separar-se de Jennifer Garner em 2018 e até parece que ficou à espera de uma oportunidade.

Em Abril deste ano, ao mesmo tempo que se tornava público o fim da relação com Alex Rodriguez, o realizador e actor falou sobre a cantora e o seu legado a uma revista: “Continua a ser, até hoje, a pessoa mais trabalhadora que já encontrei neste negócio. Tem um grande talento, mas também trabalhou muito para o seu sucesso, e estou tão feliz por que parece, finalmente, estar a receber o crédito que merece.”

Em Julho do ano passado, e depois e terem sido vistos juntos, a actriz e cantora assinalou o seu 52.º aniversário publicando na sua conta de Instagram, entre várias fotografias, um beijo apaixonado entre os dois. O anúncio do noivado chegou este Abril, e o par acabou por se casar em Las Vegas no passado dia 16.