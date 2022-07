O Estado da Nação 2022: um futuro reformista, próspero e solidário

Agora é o momento, com a confiança que os portugueses nos deram, de continuar com as reformas sem perder a coesão que nos define como comunidade.

O que diria, caro leitor, do ‘Estado da Nação’ de um país que cresce 6,5% – o que mais cresce na União Europeia –, com uma taxa de desemprego de 6,1%, com um número recorde de população empregada, onde as exportações e o investimento estrangeiro baterão este ano todos os máximos? Esse país que, segundo as previsões da Comissão Europeia, voltará a crescer acima da média em 2023, e que continuará a fazer descer o rácio da dívida pública no PIB e o défice orçamental, aproximando-se este último do equilíbrio. A resposta é Portugal, um país no rumo certo.