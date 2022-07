Bruxelas prevê crescimento recorde de 6,5% para a economia portuguesa em 2022

A Comissão Europeia reviu em alta a sua perspectiva para o desempenho da economia portuguesa em 2022 que, de acordo com as projecções de Verão divulgadas esta quinta-feira por Bruxelas, deverá registar um crescimento de 6,5% do Produto Interno Bruto até ao fim do ano, acima dos 5,8% anteriormente estimados.

Portugal mantém-se assim no topo da lista do crescimento económico em 2022, como um dos países da União Europeia que melhor está a resistir ao impacto provocado pela guerra na Ucrânia e o aumento dos preços. Ainda assim, a estimativa da Comissão Europeia é que a taxa de inflação suba para os 6,8% este ano.

Bruxelas divulgou esta quinta-feira as suas previsões para o crescimento económico em 2022, que deverá avançar 2,7% na UE (2,6% na zona euro), uma ligeira redução face ao exercício de Maio, que apontava para uma subida do PIB de 2,7%.

Os números da Comissão confirmam o cenário de abrandamento, com as projecções para o próximo ano a serem revistas em baixa, dos 2,3% calculados na Primavera para os 1,4% (zona euro) e 1,5% (UE).

A quebra será ainda mais acentuada em Portugal, que em 2023 não deverá ver o PIB avançar mais do que 1,9%, um valor que está em linha com os restantes parceiros.

Este ano, Portugal está notoriamente em contraciclo com outras economias europeias, que recuperaram de forma mais rápida da crise pandémica em 2021, mas começaram a perder fôlego após a invasão da Ucrânia pela Rússia, e se encontram agora numa posição menos confortável, sobretudo por causa da disrupção do mercado da energia. É o caso da Alemanha, que em 2022 só deverá crescer 1,4%.

Como Portugal, outras economias do Sul da Europa com grande actividade económica, como a Espanha e a Grécia, terão um forte desempenho em 2022, com o PIB a crescer 4%, reduzindo para os 2,1% e 2,4%, respectivamente, em 2023. Em Itália, o crescimento ficará nos 2,9% este ano, caindo para os 0,9% em 2023.

Quanto à inflação, os números apontam para uma convergência dos países da UE em torno de um valor que é historicamente elevado: a previsão da Comissão Europeia é que atinja os 8,3% em 2022, caindo para os 4,5% em 2023. Para a zona euro, está projectada uma taxa de inflação de 7,6% este ano e 4% no próximo.

Vários países serão confrontados com uma inflação de dois dígitos em 2022. Para os países bálticos, mais dependentes do comércio com a Rússia, perspectiva-se uma taxa de 17%; no Leste, o valor não é tão alto mas ainda assim a Polónia terá de lidar com uma inflação de 12,2%.