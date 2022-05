Taxa de desemprego manteve-se em 5,8% em Abril

A taxa de desemprego manteve-se nos 5,8% em Abril, continuando no mesmo valor registado em Março, de acordo com a estimativa provisória divulgada nesta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em termos absolutos, o número de desempregados aumentou em mil pessoas, para 300,4 mil. Depois de estar nos 5,9% em Dezembro, a taxa baixou para 5,8% em Janeiro, voltou cair em Fevereiro para 5,7%, mas no mês seguinte regressou aos 5,8%, estabilizando agora nesse valor em Abril.

A estimativa do INE ainda é provisória e poderá sofrer alterações quando, daqui a um mês, o instituto estatístico fixar o valor definitivo para Abril e divulgar uma primeira estimativa para o mês de Maio. Face a Abril do ano passado, o nível de desemprego baixou 1,1 pontos percentuais, comparando com uma taxa de 6,9%.

A taxa de subutilização do trabalho também se manteve inalterada, equivalendo a 11,2% da população activa. Neste indicador estão contabilizadas 598,4 mil pessoas, menos 1,2 mil do que em Março.

Além de incluir os 300,4 mil desempregados, o indicador da subutilização do trabalho contabiliza as pessoas que trabalham a tempo parcial (145,3 mil), os inactivos que procuraram emprego nas últimas quatro semanas do inquérito do INE mas que não se encontram disponíveis para começar a trabalhar nas duas semanas seguintes (28,3 mil) e os inactivos disponíveis mas que não procuram emprego (124,3 mil).

A subutilização do trabalho atingiu em Fevereiro “o seu valor mais baixo (593,6 mil) desde o início de 2011, o que se reflectiu na taxa de subutilização, que registou o seu valor mais baixo também nesse mês (11,1%)”, seguindo-se uma ligeira subida em Março para 11,2% e a manutenção desse valor em Abril.

A população activa (de 5183,2 mil em Abril) diminuiu em 5,4 mil pessoas em relação a Março, enquanto a população inactiva aumentou em 4,3 mil pessoas (para 2477,4 mil).

“A diminuição da população activa resultou da redução da população empregada, em 6,5 mil (0,1%), tendo a população desempregada aumentado em 1,0 mil (0,3%). Por seu lado, o aumento da população inactiva foi explicado, essencialmente, pelo acréscimo do número de outros inactivos, os que nem estão disponíveis, nem procuram emprego (7,3 mil; 0,3%), refere o INE.

A taxa de emprego baixou de 63,8% para 63,7%, regressando ao valor que se registava em Janeiro e mantendo-se assim próxima de um máximo histórico, já que em Março chegara ao “valor mais elevado dos últimos dez anos”, refere o INE.

Também a população activa, apesar de ter caído em Abril, continua “próxima do máximo dos últimos dez anos, registado, em Dezembro de 2021 (5189,9 mil pessoas)”, indica o instituto estatístico.