ANMP aprova acordo de descentralização de competências com o Governo

Depois de uma longa ronda de negociações, marcada por muitas cedências por parte do Governo, a associação nacional de municípios aprova a transferência de competências da administração central para as autarquias.

O acordo de compromisso entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) no âmbito do processo de descentralização de competências da administração central para o poder local ao nível da educação e da saúde foi aprovado esta segunda-feira em reunião do conselho directivo da ANMP, depois de um longo caminho de negociações.

O PÚBLICO apurou que o acordo foi aprovado com algumas alterações e condicionamentos.

Na quarta-feira, numa sessão em Gondomar, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, deu como garantido que o Governo iria assumir o pagamento dos seguros de trabalhadores e viaturas que passam para as câmaras, uma decisão que ia ao encontro das reivindicações dos autarcas.