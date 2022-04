“Ninguém vai assinar por nós”: executivo de Rui Moreira aprova saída do Porto da ANMP

Com apoio de um dos vereadores do PSD mas contra todos os restantes vereadores da oposição, maioria da Câmara do Porto aprovou a saída da ANMP. “Considero que é uma medalha chamarem-me Portocêntrico”

A Câmara do Porto aprovou a saída do Porto da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP). A decisão do executivo terá ainda de ser votada em Assembleia Municipal e Rui Moreira admite voltar atrás se o processo de descentralização for revisto, mas sublinhou não desejar a descentralização “a qualquer custo”. Para já, disse, a luta será feita fora da ANMP: “Ninguém vai assinar por nós.”

A proposta de Rui Moreira foi aprovada pela maioria, com votos contra do PS, CDU, BE e um PSD dividido – enquanto Vladimiro Feliz pediu ao autarca do Porto para adiar a decisão, Alberto Machado quis mostrar-lhe o seu apoio com uma abstenção na votação. “A ANMP foi além das suas competências”, considerou o presidente da distrital social-democrata.

Rui Moreira considerou não haver espaço para reconsiderar a sua posição, como os vereadores da oposição lhe pediram, argumentando que a ANMP tem uma nova direcção, eleita há cerca de quatro meses e presidida por Luísa Salgueiro, e que também o Governo tomou posse há duas semanas. “Vamos sempre a tempo de dizer que estávamos errados e voltarmos atrás”, respondeu, referindo-se ao facto desta proposta ter ainda de passar pelo crivo da AM, algo que irá acontecer apenas a 30 de Maio.

O autarca do Porto diz que a cidade foi traída por uma negociação feita “às escondidas” entre o Governo e a ANMP. A acusação tem base naquela que foi a argumentação do Governo para contestar a providência cautelar apresentada pelo município para tentar travar a descentralização. Aí, disse Rui Moreira, o Governo admite que o montante de 20 mil euros por escola dado a cada autarquia para assumir as competências da conservação e manutenção das mesmas “resulta de um acordo” com a ANMP.