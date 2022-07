“Mergulhos” a 15 metros de profundidade terão impacto na fertilidade das mulheres?

Está a decorrer um estudo para se tentar desvendar se a câmara hiperbárica pode ter algum impacto na fertilidade feminina. Por agora, já 25 mulheres fizeram o tratamento no Centro de Medicina Subaquática e Hiperbárica da Marinha, em Lisboa. Resultados mais definitivos sobre se funciona (ou não) devem estar disponíveis no final do ano.