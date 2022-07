A escola primária (forrada a azulejos de Jorge Colaço) onde nasceu o Centro Interpretativo do Junco

Recentemente, aqui nasceu o Centro Interpretativo do Junco, com um tear centenário — onde trabalhou Mena do Rio — encaixado na escadaria central.

Reza a história que, em 1934, Rodrigues de Faria, emigrante no Brasil regressado a Forjães com uma imensa fortuna, inaugurou as escolas primárias da sua terra natal com o que de melhor havia à época: uma sólida construção granítica de aspecto majestoso, seis salas de aula, uma sala de visitas, um salão de festas, um recreio interior coberto para os dias de chuva, um ginásio no exterior e um amplo recinto murado.