Morreu um dos voluntários britânicos capturados pelas tropas russas em Donetsk

Um voluntário britânico foi detido pelas forças separatistas da autoproclamada República Popular de Donetsk acusado de “actividades mercenárias” acabou por morrer, revelou, esta sexta-feira, a agência estatal russa TASS.

Paul Urei, de 45 anos, foi capturado no final de Abril, quando prestava ajuda humanitária à população do Sudeste da Ucrânia.

Segundo a mediadora dos Direitos Humanos na província de Donetsk, Daria Morozova, Urei morreu vítima de diabetes, problemas respiratórios, renais e cardiovasculares. “Pela nossa parte, apesar da gravidade do alegado crime, Paul Urei recebeu assistência médica adequada. No entanto, tendo em conta os diagnósticos e o stress, faleceu no da 10 de Julho”, acrescentou.

O Reino Unido rejeita as acusações das práticas mercenárias e acrescenta que o cidadão trabalhava como voluntário humanitário no país invadido pela Rússia. Neste momento, está a decorrer uma investigação para apurar a verdade, escreve a agência Reuters.

Esta não é a primeira vez que as tropas apoiadas por Moscovo capturam combatentes ou voluntários do Reino Unido. Em Abril, Aiden Aslin e Shaun Pinner e o cidadão marroquino Saaudun Brahim foram capturados e retratados pela imprensa russa como “terroristas e mercenários”. Um mês depois, um tribunal de Donetsk condenou os três a pena de morte num julgamento que a generalidade da comunidade internacional considerou ser de fachada. Com Reuters