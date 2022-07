As forças russas têm vindo a avançar lentamente na região Oeste da Ucrânia e, com a cidade de Siversk “quase garantida”, Bakhmut será a próxima a invadir na busca da conquista do Donbass. Contudo, a Rússia vê as armas enviadas pelo Ocidente como “uma real ameaça” e 45 países prometem punir crimes russos.