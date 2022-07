Imagem do corpo de menina num carrinho de bebé encontrado por soldados ucranianos é verdadeira?

Um vídeo e uma fotografia, com meia hora de diferença, divulgados por uma deputada ucraniana, mostram, primeiro, uma menina a passear nas ruas de Vinnytsia com a mãe e um carrinho de bebé e, depois, o corpo da mesma menina dentro do carrinho após o bombardeamento na cidade.

O tweet

“A Ucrânia tem vindo a implorar por defesa aérea desde Fevereiro. [O chanceler alemão] Olaf Sholz prometeu fornecer à Ucrânia [mísseis ar-ar infravermelhos de curto a médio alcance] Iris-T em Novembro. [O Presidente dos EUA] Joe Biden está a considerar a possibilidade de fornecer [sistemas de mísseis terra-ar] Patriots. Só a Rússia não espera. Imagens de mãe e filho às 9h38 e às 10h.”

Ukraine has been begging for air defense since February. @OlafScholz promised to give #Ukraine Iris-T in November. @POTUS is still considering whether to give the Patriots.



Only #russia does not wait.

Mom & child

9:38am & 10am pic.twitter.com/VwSJvVrejr — Inna Sovsun (@InnaSovsun) July 14, 2022

O contexto

Na passada quinta-feira, 23 pessoas morreram, entre elas três crianças, quando três mísseis de cruzeiro russos Kalibr, lançados de submarinos estacionados no mar Negro, foram disparados contra um edifício de escritórios na cidade de Vinnytsia e danificaram prédios residenciais próximos. Mais tarde, o incêndio causado pelo bombardeamento estendeu-se para um estacionamento onde cerca de 50 veículos arderam.

Segundo o Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia, “90 socorristas, assim como cães e psicólogos” trabalharam no local da “terrível tragédia”. Segundo a Reuters, “71 pessoas foram hospitalizadas”, “20 pessoas estão ainda desaparecidas” e “11 corpos” estão ainda por identificar. As operações de busca ainda continuam nesta sexta-feira.

Vinnytsia não tinha ainda sido alvo de nenhum ataque russo desde o início da invasão, a 24 de Fevereiro, e foi precisamente durante a Conferência de Responsabilidade em Haia, na Holanda, na qual se discutiam os crimes de guerra cometidos pelas forças militares russas que o ataque ocorreu.

O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, divulgou imagens do momento onde se pode observar o resultado da explosão, o incêndio deflagrado, o rasto de destruição deixado e algumas vítimas a serem transportadas e assistidas no local por pessoal médico.

While Accountability Conference in The Hague is underway led by @WBHoekstra, Russia commits another war crime. At least one child killed, among other victims of a missile strike on Vinnytsia. We will put Russian war criminals on trial for every drop of Ukrainian blood and tears. pic.twitter.com/hvjNt0U5OM — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 14, 2022

Mais tarde, Inna Sovsun, deputada ucraniana e antiga vice-ministra da Educação e Ciência, divulgou, através da sua página oficial do Twitter, um vídeo de uma menina alegadamente a passear nas ruas de Vinnytsia, empurrando um carrinho de bebé e acompanhada pela mãe. Em simultâneo divulgou também uma imagem de um militar ucraniano a abrir os destroços do carrinho e a encontrar o corpo da mesma menina, afirmando que apenas cerca de meia hora separava as duas imagens - tempo em que ocorreu o bombardeamento na cidade.

Os factos

Olena Zelenska, a mulher do primeiro-ministro da Ucrânia, Volodymyr Zelenky, fez uma publicação na sua página oficial do Instagram na qual afirma reconhecer a criança e lamentar a sua morte. Para comprovar o que afirma, divulga um vídeo de Natal difundido pelos canais de televisão ucranianos no qual a menina é uma das protagonistas.

“Hoje ficamos horrorizados ao ver uma fotografia de um carrinho de bebé destruído em Vinnytsia. E então, lendo a notícia, percebi que conhecia essa rapariga. A pequena Lisa morreu hoje [na passada quinta-feira] devido a um míssil russo. Não vou escrever agora todas as palavras que realmente gostaria de dizer àqueles que a mataram. Vou, sim, escrever sobre ela”, começa Zelenska por escrever nesta publicação.



"Conheci esta menina maravilhosa durante a gravação do vídeo de Natal. Uma criança brilhante, sincera e alegre que cresceu no amor. A pequena conseguiu pintar-se não só a si mesma e ao seu vestido de festa, mas também todas as outras crianças, eu, os cinegrafistas e o director com tintas em meia hora.”



"Olhem para ela viva, por favor. Choro com os seus entes queridos”, conclui.

Também o Ministério da Defesa ucraniano divulgou um vídeo na sua página oficial do Twitter onde confirma a identidade da menina. “Durante o ataque terrorista russo em Vinnytsia, a 14 de Julho, uma menina chamada Lisa morreu na explosão. A sua mãe Iryna foi levada para hospital já sem uma perna. A página de Iryna nas redes sociais captura os últimos minutos da vida da sua filha”, afirmam.

During the russian terrorist attack on Vinnytsia on July 14, a little girl named Lisa died from the explosion. Her mother Iryna was taken to the hospital with her leg torn off. Iryna’s page on social media captures last minutes of her daughter’s life. pic.twitter.com/bJWz2h8eIJ — Defence of Ukraine (@DefenceU) July 14, 2022

Em resumo

O vídeo e a imagem divulgados por Inna Sovsun, deputada ucraniana e antiga vice-ministra da Educação e Ciência, são verdadeiros e a identidade da menina, Lisa, está confirmada.