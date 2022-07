O Mercado do Bolhão está como novo e de volta às origens

Após quatro anos de obras de requalificação, o Mercado do Bolhão, no Porto, vai abrir oficialmente a 15 de Setembro. Esta sexta-feira, 15 de Julho, foi possível espreitar o novo espaço, durante a apresentação da nova marca “Bolhão”.

Na restauração, o propósito era manter a identidade original, adaptando o edifício às necessidades actuais, disse Rui Moreira. A cor que pinta a fachada de 8555 metros quadrados, “que tem dado muito que falar”, notou o presidente da Câmara Municipal, é a primeira que o mercado teve. Em vários pontos foi possível recuperar os azulejos originais. Já noutros tiveram de ser aplicados novos que, no total, têm 12 tonalidades.

As cinco ruas que “sempre estruturaram a venda no Bolhão” mantêm-se, explicou o arquitecto responsável pelo projecto, Nuno Valentim, com a novidade de terem sido baptizadas com nomes próprios. Há agora uma ligação directa entre o edifício e a estação de metro, e foi edificada uma ponte a meio do espaço que liga as ruas Alexandre Braga e Sá da Bandeira.

O “monumento feito de cheiros e pessoas”, como descreveu Rui Moreira, vai albergar 91 comerciantes. No piso de baixo vão ficar 81 bancas e, em cima, dez restaurantes. No exterior vão estar 39 inquilinos.

A 15 de Maio de 2018 começaram as obras de restauro no Mercado do Bolhão, que levaram os comerciantes para o Mercado Temporário, no centro comercial La Vie. A primeira vez que houve uma intervenção no Mercado do Bolhão foi em Janeiro de 1873, mas só em 1914 é que o edifício foi “verdadeiramente construído”.

Texto editado por Ana Maria Henriques