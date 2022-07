Euribor a seis meses supera 0,5% e atinge máximo de 10 anos

Taxa a 12 meses também volta a estar acima de 1%, agravando empréstimos das famílias com crédito à habitação e às empresas.

Pelo segundo dia em terreno positivo, a Euribor a três meses subiu esta sexta-feira para 0,072%, mais 0,070 pontos que na sessão anterior, e um máximo desde Fevereiro de 2015. Mas se a três merece destaque, a taxa a seis meses não lhe fica atrás, uma vez que superou os 0,5%, para o valor máximo de 10 anos.

A Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos empréstimos da casa, fixou-se hoje em 0,532%, mais 0,084 pontos. Os mais de 0,5% acumulados por este prazo aconteceram em pouco mais de um mês, uma vez que entrou em terreno positivo em 6 de Junho. Em cerca sete meses, esta taxa recuperou cerca de 100 pontos base, passando de -0,554%, o valor mais baixo de sempre, registado em finais de Dezembro, para 0,532% de agora.

Com um ritmo de subida acima das últimas semanas está também o prazo mais longo, a 12 meses, que depois de alguma correcção, volta a ficar acima de 1%. A Euribor a 12 meses deu um salto de 0,105 pontos, para 1,057%, aproximando-se do máximo registado a 17 de Junho (1,124%) acelerando para máximo desde 2012.

Estas subidas, que contrastam com valores negativos registados há poucos meses, agravam os encargos com juros dos empréstimos das famílias para a compra de casa, particularmente nos contratos feitos depois de 2015, que passaram a ser feitos quase exclusivamente com o prazo mais longo.

A alta taxa da inflação no corrente ano, que se deverá manter ainda no próximo, a aproximação da primeira subida das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu (que deverá ser confirmada na reunião de 21 de Julho), os receios de recessão mundial, entre outros factores, explicam a subidas da Euribor.