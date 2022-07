Mapa da Península Ibérica mostra “risco extremo de incêndio”

Mapa de previsão do perigo de fogos florestais para o dia 14 de Julho da missão Copérnico da União Europeia para a observação da Terra mostra a Península Ibérica como o ponto mais frágil.

O mapa de risco de incêndio na Europa para 14 de Julho feito pelo Copérnico (a missão da União Europeia para a observação da Terra) é assustador: grande parte da Península Ibérica, e Portugal quase inteiro, estão na categoria de “risco extremo”, com o sul do país (Alentejo e Algarve) a surgir num tom ainda mais escuro, de “risco muito extremo” de incêndio.

A Andaluzia, Castela e Leão e a Extremadura, na Espanha, surgem também classificadas como regiões de “perigo muito extremo de incêndio”. Neste mapa produzido pelo Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS, na sigla em inglês) assegurado pelo Serviço de Gestão de Emergências do Copérnico é assinalado o incêndio de Las Hurdes-Sierra de Francia, que já consumiu mais de 3000 hectares na Extremadura.

Em Portugal, o mapa assinala o incêndio na região de Ourém, que deflagrou na semana passada, mas que entrou em resolução na quarta-feira.

No resto da Europa, é destacado o incêndio florestal em Zaton, na Croácia, na costa do Adriático, que decorre há vários e está a ser alimentado por ventos fortes, apresentando-se em três frentes.

Mas além de Portugal, Espanha e Croácia, os países europeus com regiões classificadas como correndo “risco muito extremo de incêndio” são ainda França (onde tem havido vários incêndios, tanto no Norte como no Sudoeste) Alemanha, Itália, Eslováquia, Hungria, Grécia, Chipre e Turquia.