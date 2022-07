Tempo quente e seco mantém-se até 17 de Julho

O IPMA destaca que as noites tropicais com temperaturas mínimas de 20 graus vão manter-se durante a semana, assim como o risco de incêndio. No litoral, as temperaturas começam a descer a partir do dia 15 de Julho.

O dia 6 de Julho marcou o início do aumento das temperaturas em Portugal Continental, que deverão manter-se até ao dia 17, esclarece o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em comunicado.

O fenómeno meteorológico, que resulta da circulação de uma massa de ar muito quente e seco do Norte de África, está a contribuir para um aumento exponencial das temperaturas máximas que, esta quarta-feira, foram superiores a 40 graus em grande parte do território.

Na mesma linha, esclarece o IPMA, “mantém-se a persistência da ocorrência de noites tropicais” com temperaturas mínimas a rondar os 20ºC na generalidade do país.

No litoral prevê-se uma descida de temperatura a partir do dia 15 de Julho, mas até lá mantém-se o aviso vermelho para todos os distritos, à excepção de Faro que se encontra em alerta laranja. O vento fraco e moderado e os valores baixos de humidade no interior aumentam o perigo de incêndio rural “em quase todo o interior Norte e Centro e no interior do Algarve até ao final desta semana”, pode ler-se no comunicado.

Na quinta-feira, Évora e Castelo Branco, com 43ºC, serão os distritos com as temperaturas máximas mais elevadas. No litoral as temperaturas vão rondar os 30ºC em Faro e os 39 em Leiria.