PJ detém suspeitos de incêndios florestais em Ourém e Guimarães

Alegado responsável por incêndios em Ourém já tinha sido condenado pela prática deste tipo de crimes. Idoso de 83 anos é o suspeito por incêndios que deflagraram no concelho de Guimarães.

A Polícia Judiciária anunciou, esta segunda-feira, a detenção dos suspeitos da autoria dos incêndios florestais que deflagraram em Ourém e em Guimarães.

No caso do incêndio que deflagrou no distrito de Santarém, esta autoridade explica que o homem de 45 anos agora detido foi “visto a abandonar o local dos factos” e identificado por testemunhas. O suspeito da autoria deste incêndio em Ourém possui antecedentes criminais pela prática deste mesmo tipo de crime.

Relativamente ao fogo que deflagrou no concelho de Guimarães, o suspeito tem 83 anos, tendo-lhe sido já aplicada a medida de coação de apresentações periódicas trissemanais.

“O autor é suspeito de ter ateado dois focos de incêndio, próximos um do outro, colocando em risco toda aquela área, só não produzindo danos mais graves pela pronta intervenção da população e dos bombeiros”.

Os incêndios que deflagraram em Ourém mobilizaram mais de 800 operacionais, apoiados por 243 viaturas.