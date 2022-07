Portugueses confiam muito na polícia e na comunicação social e pouco nos políticos

Numa escala de 0 a 10, é nas pessoas que os portugueses depositam o maior nível médio de confiança: nota 6,8 em 10. Só depois vêm as instituições, em particular a polícia, que se confirma como a instituição mais confiável (6,7). A seguir vêm as organizações internacionais, as autarquias, a comunicação social e os funcionários públicos (ordem decrescente). Todos estes têm nota positiva, acima de cinco, sendo por isso considerados “confiáveis”. Só depois vêm os tribunais, o Parlamento, o Governo e os partidos políticos – estes com os níveis mais baixos da escala (“não confiáveis”).