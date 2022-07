Dirigentes de fundações do PS e do PSD a favor do financiamento público mas contra privilégios para bolsas de estudo

Proposta do IPP e da SEDES para criar subvenção estatal directa às fundações partidárias para formação política dos militantes, com critérios de atribuição transparentes e prestação pública de contas discutida no arranque do ciclo Portugal: Pequenos Passos para Grandes Mudanças .

Nem o socialista José Vieira da Silva nem a social-democrata Maria do Céu Patrão Neves querem que as fundações partidárias que dirigem sejam acusadas de privilégios no acesso à formação e ensino superior e, por isso, não concordam que estas possam vir a ter acesso facilitado a bolsas de estudo públicas no âmbito de planos de formação política das juventudes partidárias. A ideia de o Estado financiar bolsas para formação ou investigação de jovens inscritos em partidos políticos – nomeadamente nas respectivas juventudes partidárias – está incluída numa proposta que o IPP – Institute of Public Policy e a SEDES – Associação para o Desenvolvimento Económico e Social estão a apresentar às fundações e às juventudes e discutida nesta terça-feira ao final da tarde no primeiro debate do ciclo Portugal: Pequenos Passos para Grandes Mudanças.