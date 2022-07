Realizador Jafar Panahi preso no Irão

O realizador iraniano Jafar Panahi, Urso de Ouro em Berlim por Taxi, foi preso esta segunda-feira enquanto visitava a prisão de Evin, em Teerão, noticiou a agência Mehr (via AFP). Panahi deslocara-se ao estabelecimento prisional, ao gabinete do procurador público, para protestar ou indagar sobre a prisão no dia 8 dos seus colegas Mohammad Rasoulof (o realizador de O Mal não Existe) e Mostafa Al-Ahmad. A detenção de Rasoulof e Al-Ahmad, de acordo com a revista Hollywood Reporter, ocorrera na sexta-feira depois de ambos, como outros profissionais do sector cinematográfico iraniano, terem denunciado a violência usada pelas autoridades do país nas manifestações de Maio contra o desmoronamento de um edifício em que pelo menos 41 pessoas morreram. A polícia terá usado bastonadas e gás lacrimogéneo contra os manifestantes, noticiou na altura a agência de notícias norte-americana Associated Press (AP), citando a sua congénere iraniana IRNA.