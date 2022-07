Uma festa em tons de vinho verde na Quinta da Aveleda

A “Green Party”, em honra do vinho verde, está marcada para dia 16 de Julho. As “Noites de Verão” organizadas pela quinta, começaram em Junho e vão acontecer uma vez por mês, até Setembro.

Está marcada para o dia 16 de Julho uma festa em tons de vinho verde, na eira da Quinta da Aveleda, em Penafiel. As “Noites de Verão”, organizadas pela quinta, começaram em Junho e vão acontecer uma vez por mês, até Setembro.

A Green Party - que presume um “dress code verde” - será feita em honra dos vinhos da Quinta da Aveleda, explica Ildefonso Martins, director de Inovação e Enoturismo, ao Terroir. Até porque o mês de Julho é, precisamente, uma “altura do ano em que o consumo de vinhos verdes é tipicamente muito forte”.

Para o cargo da animação está confirmado o DJ Miguel Tika. “Acreditamos que vai ser uma noite marcante”, afirma o director.

“Transversal a todos os eventos” vai ser a promoção dos produtos que estão a ser lançados este ano: o Mandriola de Lisboa, Branco e Tinto, e a gama Casal Garcia Fruitzy, com sabor de Morango, Melão e Pêra.

Para além de animar e dar a conhecer os produtos da marca, o propósito da iniciativa passa por exibir a vertente de enoturismo do espaço. “Um dos objectivos que nós tivemos foi de abrir as portas da quinta para mostrá-la a um público diferente, como um espaço muito polivalente, e também permitir que as pessoas que vêm a estas festas depois fiquem com a curiosidade de voltar e de a conhecer por inteiro”, explica Ildefonso Martins. “Já tivemos muitas que retornaram para fazer a visita”, acrescenta.

Foto O primeiro evento foi a 18 de Junho, para celebrar a chegada do Verão. DR

A 18 de Junho, estiveram 150 pessoas na Aveleda a celebrar a chegada do Verão, “com música ao vivo da banda brasileira Pagonejo”, apesar de o limite da lotação ter sido alargado para as 200. A chuva e a temperatura que “não foi muito agradável” poderão “ter limitado um pouco a adesão de algumas pessoas de última hora, porque mesmo o ano passado tivemos muito isso, pessoas que marcaram no dia anterior ou no próprio dia”, justifica Ildefonso Martins.

O bilhete diário para cada noite é de 25€ (excepto para Agosto que será 30€), e, a acrescentar à entrada, inclui “o copo do evento, decorações de festa, uma lata de Casal Garcia - que faz parte do kit de festa. Depois têm acesso aos copos que podem consumir no evento”, explica.

Inicialmente, estava disponível “um pack especial para as 4 noites, por 80€”, com direito a uma garrafa de vinho de oferta. O pacote será actualizado, tendo em vista as próximas noites e o valor será de 60€, se adquirido antes da Green Party, e, depois, de 40 para as suas noites restantes, garante Ildefonso.

“É uma festa que é de vinho, mas, ao mesmo tempo, é uma festa familiar”, afirma. Para as crianças até aos 4 anos, a entrada é gratuita, e dos 5 aos 15 anos o bilhete terá o custo de 12,5€, “com direito a dois sumos ou água”.

Em 2021, foi feita “uma primeira experiência” das Noites de Verão. Contudo, como “não foi, completamente, um ano de recuperação”, os eventos estiveram condicionados por “bastantes restrições, por causa de todas as questões relacionadas com a pandemia”. “No ano passado, o limite máximo eram 150 pessoas e tivemos eventos em que tivemos que recusar, porque já estávamos no limite e não pudemos alargar a mais pessoas”, relata o director.

Para o sunset de 14 de Agosto está agendada uma viagem no tempo até aos anos 80, ao som do DJ Berto Boss. A última noite, a 17 de Setembro, terá como tema as vindimas, e contará com “a presença do ‘Sons do Douro’, um espectáculo musical único que evoca o imaginário duriense, através de sons em pipas de vinho que outrora percorriam as margens do rio Douro”, revela a marca em comunicado.