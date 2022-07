Regina Duarte e Andreia Brites são as novas comissárias do Plano Nacional de Leitura

Regina dos Santos Duarte (comissária) e Andreia Brites (subcomissária) são as novas responsáveis pelo Plano Nacional de Leitura 2027 (PNL 2027), iniciando funções a 1 de Setembro, segundo a nota enviada ontem às redacções pelo Ministério da Educação. Entram para os lugares de Teresa Calçada e Elsa Conde, que se tinham demitido em Abril, como ambas confirmaram na altura ao PÚBLICO, após cinco anos em funções e quando faltam ainda outros cinco para terminar a execução do PNL 2027.

Regina dos Santos Duarte tem licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, variante de estudos portugueses e franceses, pela Universidade Nova de Lisboa, e é doutorada em Literacias e Ensino da Literatura pela Universidade do Minho. Coordenou o Ensino do Português no Reino Unido e Ilhas do Canal, no âmbito do Instituto Camões e foi adida para a Educação, na Embaixada de Portugal em Londres. Já Andreia Brites tem licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa; e mestrado em Teoria da Literatura no Departamento de Estudos Portugueses na mesma instituição académica. Além de já colaborar como especialista com o PNL desde 2018, na área da selecção e sugestão de livros juvenis, Andreia Brites é ainda editora da revista Blimunda, publicada pela Fundação José Saramago, e mediadora de Leitura desde 2004.

Teresa Calçada e Elsa Conde demitiram-se de funções em Abril mas não são conhecidas as razões que motivaram essa decisão. Os mandatos de ambas iniciaram-se em 2017 e eram renováveis de três em três anos durante a execução do PNL 2027. A última renovação deu-se em 2020. Já o Ministério da Educação informou então que “o pedido de demissão surge na sequência de, volvidos os primeiros cinco anos da missão consignada, em 2017, ao PNL 2027, a equipa considerar estar cumprida esta primeira grande etapa, de um trabalho de consolidação das acções concretizadas nos primeiros 10 anos do plano.”

O PNL foi criado em 2006 pelo Governo para melhorar os níveis de literacia e leitura dos portugueses, mas os seus impactos têm-se feito sentir sobretudo junto das escolas. Na primeira década, o Plano Nacional de Leitura foi coordenado, primeiro, por Isabel Alçada, que foi depois ministra da Educação no segundo governo de Sócrates, e depois pelo escritor Fernando Pinto do Amaral.