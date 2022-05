Comissárias do Plano Nacional de Leitura demitem-se

Pedido de demissão foi apresentado no mês passado, após cinco anos de funções e quando faltam ainda outros cinco para completarem o mandato.

As responsáveis pelo Plano Nacional de Leitura (PNL), Teresa Calçada e Elsa Conde, demitiram-se de funções, apesar de o seu mandato só terminar em 2027. A demissão foi confirmada pelas próprias ao PÚBLICO: “Demitimo-nos do PNL 2027 no passado mês de Abril. Tínhamos já manifestado aos governantes da anterior legislatura a vontade de o fazer.”