Amazónia: os últimos guardiães de uma terra sem lei

Os homicídios do jornalista Dom Philips e do especialista indígena Bruno Pereira na terra indígena Vale do Javari, um território (supostamente) protegido a sul da região onde o rio Amazonas desenha a tríplice fronteira Brasil, Colômbia e Peru, vieram lembrar ao mundo as ameaças criminosas que estão a destruir o pulmão do planeta naquela imensa terra de ninguém. Da pesca ilegal, que terá motivado estes crimes, ao cultivo, transformação química e transporte de coca; da mineração e garimpo ilegal de ouro à desflorestação selvagem; do tráfico de armas a todo o tipo de contrabando, tudo ali se pode fazer sem grande risco — e faz-se.