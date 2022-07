Casos confirmados de varíola-dos-macacos em Portugal sobem para 473. Detectada a primeira infecção de uma mulher

Foram detectados em Portugal mais 58 casos de varíola-dos-macacos na última semana, de acordo com um relatório divulgado esta sexta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS). Entre estes, está a primeira infecção de uma mulher, segundo o documento.

O país confirmou laboratorialmente, até esta quinta-feira, 473 infectados com varíola-dos-macacos desde 3 de Maio, quando foi detectado o primeiro caso de infecção pelo vírus monkeypox (ou VMX).

Segundo o documento da DGS, o primeiro das novas actualizações semanais, 319 das 473 infecções já foram reportadas no SINAVEmed. A idade dos casos com informação disponível varia entre os 19 e 61 anos, sendo que 145 (45%) têm entre 30 e 39 anos. Apenas um destes casos (0,3%) é do sexo feminino, com os restantes 318 (99,7%) a serem do sexo masculino.

De acordo com a DGS, que cita dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, sigla inglesa) e da Organização Mundial de Saúde (OMS) Europa, Portugal é o quinto país com mais casos detectados, apenas atrás do Reino Unido (1351), Espanha (1256), Alemanha (1242) e França (498).

No total, os 33 países da região europeia somam perto de seis mil casos (5949). Segundo a OMS, há mais de sete mil casos confirmados a nível mundial.

Em Portugal, 256 dos 319 casos com informação detalhada (80%) dizem respeito à região de Lisboa e Vale do Tejo. Segue-se a região Norte, com 28 casos, o Centro, com seis, o Alentejo (três), o Algarve (dois casos) e a Madeira (um). Os restantes ainda não têm localização conhecida.

Já esta quarta-feira, o Infarmed concedeu uma autorização de utilização excepcional em Portugal para a vacina da varíola Imvanex, que nos Estados Unidos está aprovada tanto para a varíola humana como para a varíola-dos-macacos.