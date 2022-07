Varíola-dos-macacos já causou três mortes este ano

Desde o início do ano, a varíola-dos-macacos foi responsável pela morte de três pessoas, todas no continente africano. A informação é veiculada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), numa altura em que há mais de 7000 casos já confirmados, a maioria na Europa. No actual surto, que tem afectado países em que o vírus não está habitualmente presente (sobretudo fora do continente africano), não há registo de qualquer morte.