Constância estreia praia na margem esquerda do Zêzere

A Praia Fluvial de Constância é inaugurada no domingo e espera-se um programa repleto de actividades ao longo do Verão.

A vila de Constância, no distrito de Santarém, prepara-se para ter uma nova atracção: a Praia Fluvial de Constância é inaugurada oficialmente no domingo, 10 de Julho.

Junto à margem esquerda do rio Zêzere, a área requalificada oferece uma “área de areal de 3500m2”, informa a autarquia. E garante-se que é “uma água com excelente qualidade”. Constância fica na fresca confluência do Zêzere com o Tejo.

Na praia fluvial da chamada Vila Poema - por a sua história se interligar com uma residência de Luís de Camões, que aqui tem direito a estátua e é mote para várias iniciativas -, a ocupação máxima é de 350 pessoas.

Segundo informação da autarquia, a praia “possui vários equipamentos de apoio localizados nas suas imediações”: “estacionamento, zonas verdes, áreas de lazer, parque de merendas, estabelecimentos de restauração e bebidas, parque de campismo, instalações sanitárias”, sendo um “local com excelente facilidade de acessos a outras infra-estruturas”.

Foto Praia Fluvial de Constância CM Constância/Helena Calhau

Outra garantia: “o projecto cumpre todos os requisitos respeitantes à qualidade das águas balneares e à assistência a banhistas”. Ao longo do Verão deverá haver um programa de actividades com foco na praia, a ser anunciado após a inauguração.

A cerimónia oficial de inauguração nesta vila que, como já se escreveu na Fugas, é um “manto alvo ribeirinho, desdobrado por ruelas” junto às águas,​ decorre no domingo, a partir das 11h.