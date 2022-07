Mais 600 camas para estudantes do Politécnico de Leiria, até 2025

O Politécnico de Leiria vai ter, até 2025, mais 614 camas para alunos, totalizando 1359, com a aprovação das candidaturas para a construção de novas residências e renovação das actuais.

Numa nota de imprensa, o Politécnico de Leiria adiantou que foram aprovadas todas as candidaturas que a instituição fez “para a construção de novas residências de estudantes e renovação das residências actuais, no âmbito do Programa Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, financiado através do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), o que representa um aumento de 80% do número de camas disponíveis para estudantes”.

Segundo a nota, “o Politécnico de Leiria apresentou nove candidaturas no âmbito do PRR, cinco para adaptação, aquisição e renovação de residências, e quatro para construção de novas residências, que abrangem uma adaptação para residência”, o Convento de Santo Estevão, em Leiria, sete renovações de actuais residências (quatro em Leiria, duas em Caldas da Rainha e uma em Peniche) e a construção de cinco novas residências (Leiria, Caldas da Rainha, Peniche e Pombal).

O Politécnico explicou que, “além destas candidaturas, que correspondem a um aumento de 745 para 1243 camas, o Politécnico de Leiria é ainda co-promotor de mais três candidaturas dos municípios de Batalha, Marinha Grande e Torres Vedras, o que corresponde a mais 116 camas, fixando-se um total de 1359 camas”.

“A renovação e construção das residências de estudantes representa um investimento acima de 25 milhões de euros, financiados pelo PRR”, acrescentou.

De acordo com a nota de imprensa, “com a aprovação destas candidaturas o Politécnico de Leiria passa a assegurar residências de estudantes em todas as cidades onde conta com oferta formativa, quer seja em escolas ou núcleos de formação, nomeadamente em Leiria, Caldas da Rainha, Peniche, Marinha Grande, Pombal e Torres Vedras”.

À agência Lusa, o Politécnico de Leiria fez saber que, “no global, as residências para estudantes estarão concluídas até Dezembro de 2025”.

Citado numa nota de imprensa, o presidente do Politécnico de Leiria, Rui Pedrosa, sustentou que a melhoria das condições no alojamento estudantil permite libertar habitações “em particular para os jovens licenciados no seu início de vida, regulando também, de algum modo, a inflação dos preços de aluguer para habitação”.

Ainda de acordo com a nota de imprensa, “para o sucesso da aprovação destas candidaturas, o Politécnico de Leiria contou também com a colaboração e apoio dos municípios, que garantem a cedência de terrenos para a construção de novas residências”.