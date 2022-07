Aeroportos europeus enfrentam caos na retoma pós-pandemia. Como se chegou até aqui?

Sem trabalhadores suficientes para dar resposta ao aumento acentuado da procura, as companhias aéreas têm cancelado milhares de voos nas últimas semanas. E a situação não vai melhorar no curto prazo.

Milhares de voos cancelados, companhias aéreas incapazes de encontrar alternativas rápidas para fazer chegar os passageiros aos seus destinos, filas de horas para passar as fronteiras. Esta poderia ser a descrição do aeroporto de Lisboa nos últimos dias, mas é, também, a descrição do que está a acontecer um pouco por toda a Europa.