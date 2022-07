Aeroporto de Lisboa já com 40 voos cancelados este domingo

O aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, continua a registar voos cancelados este domingo. Depois da supressão de mais de 60 ligações no sábado, estão previstos 44 cancelamentos para hoje, entre voos de partida e de chegada.

Os aeroportos de Espanha e França também registam cancelamentos nos últimos dias na sequência de greves de trabalhadores de companhias aéreas e de trabalhadores nas infra-estruturas aeroportuárias.

Em Lisboa, onde a maioria das ligações afectadas são da TAP, a companhia aérea explica que os problemas são uma consequência do incidente com um jacto privado que ocorreu na pista do aeroporto na sexta-feira à tarde, que afectou a operação das companhias.

À Lusa, fonte da TAP referiu que “a pista no aeroporto de Lisboa não esteve operacional durante algumas horas na sexta-feira, 1 de Julho, à tarde, devido a um incidente com um jacto privado” e que, com isso, “muitos voos da TAP foram afectados e divergiram para outros aeroportos”.

A concessionária da gestão do aeroporto de Lisboa, a ANA, disse no sábado que os mais de 60 cancelamentos desse dia decorriam de um “conjunto de constrangimentos em vários aeroportos europeus”, segundo um comunicado enviado à agência Lusa.

Os primeiros voos cancelados este domingo, com partida de Lisboa, estavam programados para cerca das 7h, com destinos a Varsóvia (TAP), a Madeira (Easyjet), Bruxelas (TAP) e Manchester (também pela TAP).

Seguiram-se outras anulações, havendo partidas canceladas até cerca das 20h — as últimas são viagens com destino a Bilbau e a Manchester, ambas operadas pela TAP.

Nos últimos três dias, os aeroportos espanhóis registaram-se supressões de atrasos na sequência greves dos trabalhadores da tripulação de cabine para que sejam retomadas as negociações do acordo colectivo de trabalho. A paralisação desde quinta-feira levou ao cancelamento de 200 voos e ao atraso de perto de mil ligações da Ryanair nos últimos dias nas infra-estruturas onde a companhia low cost opera, como Madrid, Barcelona, Girona, Sevilha, Málaga, Valência e Ibiza.

Os sindicatos que representam a tripulação de cabine da EasyJet também estão em greve desde sexta-feira em Espanha para reclamar aumentos salariais. Em Málaga, El Prat e Palma de Maiorca registaram-se voos cancelados e atrasos.

Em França, no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, uma greve de bombeiros obrigou as autoridades a reduzirem o número de voos, de forma preventiva, obrigando igualmente ao cancelamento de voos.