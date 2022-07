Representante dos beneficiários da ADSE satisfeito com decisão da Concorrência

O presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, João Proença, vê com satisfação a decisão da Autoridade da Concorrência (AdC) que decidiu aplicar uma coima de quase 191 milhões de euros aos cinco maiores grupos privados de saúde portugueses e à Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP), por práticas de concertação restritivas da concorrência nas negociações com o sistema de protecção na saúde da função pública entre 2014 e 2019.