Concorrência decreta coima de 190 milhões a grupos hospitalares por concertação na ADSE

A Autoridade da Concorrência sancionou vários grupos privados de saúde por “prática concertada, restritiva da concorrência, na contratação de serviços de saúde hospitalares por parte do subsistema de saúde público ADSE”. Associação de hospitais privados tem a coima menor, grupo Mello a maior.

A “Autoridade da Concorrência condenou” a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP), o GTS – Grupo Trofa Saúde e o Hospital Privado da Trofa (conjuntamente Grupo Trofa), o Hospital Particular do Algarve (HPA), a José de Mello Capital e a CUF, S.A. (conjuntamente Grupo Mello), a Lusíadas SGPS e a Lusíadas SA (conjuntamente Grupo Lusíadas) e a Luz Saúde(Luz) “por uma prática concertada, restritiva da concorrência, na contratação de serviços de saúde hospitalares por parte do subsistema de saúde público ADSE”.

O anúncio, feito em comunicado esta sexta-feira, avança ainda que a decisão “resultou numa coima total de 190.945.000 euros”, com o valor unitário mais elevado, de 74,98 milhões a recair sobre o Grupo Mello (dono da CUF).

Sobre o grupo Luz (controlado pela Fidelidade) foi decidida pela AdC uma coima de 66,2 milhões de euros, ao Grupo Lusíadas 34,24 milhões de euros, de 8,8 milhões à ao HPA e de 6,69 milhões ao Grupo Trofa.

A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada também é visada na decisão da instituição liderada por Margarida Matos Rosa, no valor de 50 mil euros.

A AdC “concluiu que os referidos grupos de saúde coordenaram entre si a estratégia e o posicionamento negocial a adoptar no âmbito das negociações com a ADSE, através e com a participação conjunta da APHP, entre 2014 e 2019”.

O valor das coimas é condicionado pelo volume de negócios dos grupos potencialmente visados. “As decisões sancionatórias da AdC podem ser objecto de recurso”, recorda a Autoridade.